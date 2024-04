Le Collegium Vocale Gent et le madrigal italien

Philippe Herreweghe et les solistes du Collegium Vocale Gent présentent un florilège de madrigaux italiens autour de la figure centrale du genre qu’est Monteverdi.

Forme majeure de la musique profane de la Renaissance italienne, le madrigal a mis en valeur les plus grandes figures de la poésie amoureuse, au premier rang desquelles Pétrarque. Si Monteverdi est le représentant le plus connu du genre, dont il a fait évoluer le raffinement polyphonique vers la monodie accompagnée qui signera le passage à l’esthétique baroque, le madrigal de la seconde moitié du XVIème constitue un laboratoire de chromatismes expressifs et d’ornementations pour se rapprocher au plus près des nuances du texte. Associés souvent au répertoire germanique, en particulier Bach, mais sans exclusive, Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale Gent cisèleront ici des pièces de théâtre a cappella miniature signées de Wert, d’India, Rossi ou Marenzio, aux côtés de celles de l’auteur de L’Orfeo.

Gilles Charlassier