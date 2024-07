« Sur un fil » de la Cie Claire et Antho, un grand bain d’émotions

Claire Théault et Anthony Figueiro proposent « Sur un fil », qui allie avec poésie et talent comédie, danse, théâtre de geste et vidéo

Si Claire Théault a d’abord été formée à la danse et plus particulièrement au hip-hop et Anthony Figueiredo au théâtre et à l’improvisation, les deux compères savent tout faire : jouer la comédie, chanter, danser, manier la caméra ou le théâtre d’ombre. Avec Sur un fil ils mettent ces techniques variées et pleinement maîtrisées au service d’une histoire et de l’émotion, tentant de répondre à cette question : « Comment avancer avec le poids des choses qu’on a vécues ? »

Un spectacle bouleversant

Nous l’apprenons d’emblée, ce héros ordinaire assis à l’arrêt de bus une valise à ses pieds a perdu celle qu’il aime. Lorsque cela devient trop dur, il ferme les yeux et se souvient, ranimant pour un temps sa dulcinée. Les deux tourtereaux nous dévoilent alors avec beaucoup d’humour et de fougue des pans de leur vie à deux, de leur rencontre dans les transports à l’emménagement dans un petit appartement dont les meubles se dessinent en ombre chinoise sur un fond de scène blanc. Lorsqu’ils dansent, les mouvements de l’un impulsent ceux de l’autre. À moins que lui ne s’empare de la caméra et que, jouant de la perspective, il semble animer sa silhouette à elle du bout de ses doigts. Mais peu à peu leurs parts d’ombre comme leurs passés surgissent. Il est alors question, avec beaucoup de délicatesse, d’hyper sensibilité et de crises d’angoisse, de père et de mari maltraitant. Une fois les lumières rallumées, le public debout les yeux embués vibre d’un seul corps pour rendre un hommage appuyé autant que mérité à ces deux artistes. Sur un fil est un spectacle précieux, à ne pas manquer.

Delphine Baffour