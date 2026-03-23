La chanteuse new-yorkaise Stella Cole fait découvrir à une nouvelle génération les classiques du jazz et emporte un immense succès sur les réseaux sociaux.

« Moon River » ou « Over The Rainbow » sont des standards tirés du Great American Songbook, que reprennent tous les jazzmen malins comme autant de leçons de composition. C’est ce qu’entreprend avec beaucoup de tenue la chanteuse Stella Cole, icône montante à seulement 25 ans. N’ayant pas oublié l’héritage des années 40, ses reprises sentimentales sont plébiscitées par les jeunes sur les réseaux sociaux. Son timbre rafraîchissant la rend très accessible, d’autant qu’elle est toujours bien accompagnée. Si la jazzwoman reste fidèle aux grandes ballades, elle peut aussi s’emparer d’un succès pop de Billie Eilish avec malice. Une porte d’entrée pour les jeunes qui, grâce aux applications populaires, vont chercher plus loin et finissent par s’approprier tout le récital de Stella Cole. Sobre ou joyeuse, elle commence à s’inscrire dans le sillage de Samara Joy. On lui souhaite la même réussite discographique.

Philippe Deneuve