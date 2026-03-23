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N°341
mars 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Le saxophoniste Shabaka converti aux volutes de la flûte signe un salutaire retour

Le saxophoniste Shabaka converti aux volutes de la flûte signe un salutaire retour - Critique sortie Jazz / Musiques 75007 Paris Musée du quai Branly - Jacques Chirac
©Légende photo : Shabaka de retour à Paris, dans le cadre du festival Nyege Nyege. © Joseph Ouechen
Légende photo : Shabaka de retour à Paris, dans le cadre du festival Nyege Nyege. © Joseph Ouechen

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Publié le 23 mars 2026 - N° 342

Avec un nouveau disque solo dans ses bagages, le saxophoniste Shabaka converti aux volutes de la flûte signe un salutaire retour.

Célébré depuis une dizaine d’années comme le héros du renouveau jazz, le saxophoniste londonien s’était reconverti en flûtiste aux limites du new age. Le revoilà tel qu’en lui-même avec Of The Earth, son nouveau disque sur son propre label qui s’inscrit encore une fois dans une veine planante, mais autrement mieux composée que précédemment pour tracer le parcours afro-diasporique. Rythmiques obsédantes et expérimentations harmoniques propulsent cet opus dans un espace sonore tout à fait détonnant, aux frontières de bien des genres. Shabaka y va même d’un refrain rap. Mieux, pour ce concert dans le cadre du festival Nyege Nyege, il croise les sonorités rétro-futuristes de l’ensemble ougandais Arsenal Mikebe, le tout mis en images par Tarik Barri.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Shabaka
du dimanche 12 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 37, quai Branly, 75007 Paris.

à 17h. Tél. : 01 56 61 71 72.

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