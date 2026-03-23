Avec un nouveau disque solo dans ses bagages, le saxophoniste Shabaka converti aux volutes de la flûte signe un salutaire retour.

Célébré depuis une dizaine d’années comme le héros du renouveau jazz, le saxophoniste londonien s’était reconverti en flûtiste aux limites du new age. Le revoilà tel qu’en lui-même avec Of The Earth, son nouveau disque sur son propre label qui s’inscrit encore une fois dans une veine planante, mais autrement mieux composée que précédemment pour tracer le parcours afro-diasporique. Rythmiques obsédantes et expérimentations harmoniques propulsent cet opus dans un espace sonore tout à fait détonnant, aux frontières de bien des genres. Shabaka y va même d’un refrain rap. Mieux, pour ce concert dans le cadre du festival Nyege Nyege, il croise les sonorités rétro-futuristes de l’ensemble ougandais Arsenal Mikebe, le tout mis en images par Tarik Barri.

Jacques Denis