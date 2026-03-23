The Hookup, une alchimie durable

Les quatre excellents musiciens qui forment The Hookup dialoguent librement tout en créant un tout organique.

Les frères Moutin forment une entité rythmique insécable. Si à celle-ci vous ajoutez la prodigieuse saxophoniste Géraldine Laurent et le jeune pianiste Noé Huchard, très remarqué pour son premier disque « Young And Fine », vous avez un quartet de choc. Avec leur merveilleux disque « Twenties », ils explorent les ponts entre les années 1920 et 2020. Ces deux décennies partagent un même élan de créativité et de liberté, ce qu’a bien compris le groupe, qui souligne le caractère intemporel des standards comme « Honeysuckle Rose », « Tea For Two » ou « Bye Bye Blackbird ». À Paris, l’année dernière, les prestations de The Hookup furent renversantes. Les spectateurs assistèrent à des moments de pure beauté. Tout en ayant une vision collective, chaque musicien amène son univers, jouant au plus près de la pulsation fondamentale. Leur liberté créatrice s’exprime à travers des versions sublimées et souriantes que l’on doit à leur capacité infinie d’invention.

Philippe Deneuve