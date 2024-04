Collectif artistique associé au CENTQUATRE-PARIS, BERLIN y présente sa dernière création. Jouant sur le trouble entre réalité et fiction, Yves Degryse et ses compagnons s’amusent à la mise en abyme.

Trois plans : un premier écran en proscénium, une scène, un second écran en fond de scène. Trois niveaux de récit : le documentaire, l’histoire, la fiction. Des archives en mille-feuilles : celles, immédiates, du making of conservant la trace du travail de création du spectacle ; celles religieusement conservées par le témoin, Friedrich Mohr, autour duquel se construit l’intrigue ; celles que les historiens collectent pour tâcher d’élucider le passé. À l’intérieur du film projeté sur le devant de la scène, autant d’écrans que la modernité sait en inventer, multipliant l’incrustation et le commentaire dans le commentaire ; autant de voies possibles pour accéder à la réalité que l’œuvre s’ingénie à brouiller pour mieux la faire apparaître. The making of Berlin élucide à la fois la manière de faire du collectif dirigé par Yves Degryse et la manière dont la ville de Berlin se souvient de son histoire, entre traces, fantasmes, remords, angoisses, reconstruction et archéologie. BERLIN clôt sa série Holocène qui, depuis quinze ans, va de ville en ville, avec la capitale allemande : le portrait qui l’évoque est aussi celui du collectif qui le peint.

Narratologie malicieuse

Dans la mesure où le projet de BERLIN est de décloisonner fiction et documentaire, vidéo et spectacle vivant, ce spectacle met donc la représentation en question : « Tout portrait qu’on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l’artiste. », disait Oscar Wilde. On assiste à la rencontre entre Yves Degryse et Friedrich Mohr, sorte de témoin qui ne va pas jusqu’au bout… Fragile est le témoin et d’autant plus fragile sa vérité, sauf si la fiction vient, par sa cohérence, au secours des atermoiements de la mémoire. The making of Berlin est donc une histoire vraie puisqu’elle est inventée ! Ancien régisseur de l’Orchestre Philarmonique de Berlin, Friedrich Mohr rêve que soit réalisée la représentation du Crépuscule des dieux, de Wagner, que l’arrivée des Soviétiques dans la ville reprise au nazisme a empêché d’être donnée. Pour mener à bien son projet, BERLIN s’associe à l’Opera Ballet Vlaanderen et la chaîne de radio Klara, afin de reconstituer le puzzle d’une vie auquel manquent de plus en plus de pièces à mesure que l’enquête progresse. BERLIN, en habile narratologue, s’amuse à ausculter le mode, l’instance narrative, le niveau et le temps en disséquant la triade récit / histoire / narration. Au spectateur, à la fin, de décider de ce qu’il a vu, cru ou voulu voir, après la troublante plongée dans les méandres de cette alliance grave et drôle entre performance et cinéma.

Catherine Robert