La Cie le Commun des mortels reprend L’École des femmes de Molière

Dans L’École des femmes (1662) de Molière, le dramaturge donnait à voir une ode à l’émancipation des femmes, à travers le personnage d’Agnès, élevée pour être mariée. La Compagnie Le Commun des mortels s’en empare dans une petite forme itinérante.

C’est au Théâtre du Palais-Royal parisien que Molière créa L’École des femmes. Et c’est dans une caravane que Valéry Forestier, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie, tenait à monter la pièce. En reprenant les codes du théâtre itinérant et populaire, la compagnie imagine cette “Petite forme d’extérieur en caravane rouge et jaune” qui surprend par le nombre de comédiens : trois. Une caravane pour signifier l’enfermement d’Agnès, mais aussi pour évoquer voyage et liberté, dans une création où jeu burlesque et cinéma se côtoient, pour rassembler tout le monde : néophytes et amoureux de Molière.

Louise Chevillard