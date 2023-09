Au Maif Social Club, une saison sur le thème du temps

Au cœur du Marais, le Maif Social Club débute sa saison culturelle avec une nouvelle thématique : le temps. L‘exposition associée et les spectacles proposés (tous gratuits) invitent à réfléchir à nos modes de vie précipités et s’ouvrent, grâce à de nombreux relais, à tous les publics.

C’est un lieu pluridisciplinaire au croisement de la création contemporaine, des champs sociaux et éducatifs. Ce n’est d’ailleurs pas vers la population du Marais que l’action culturelle du MSC se tourne particulièrement, mais vers un large public francilien en demande d’une activité culturelle accessible et de qualité, touché grâce à de nombreux relais dans toute l’Île-de-France. « Il est essentiel que la gratuité ne se fasse pas au détriment de la qualité des propositions, et qu’on ne fasse pas l’impasse sur une pensée complexe » précise Florent Héridel, responsable de la programmation. Réunis autour du thème du temps, les spectacles, qui pour certains font l’objet de représentations uniques à Paris, abordent la thématique via de nombreux angles, et s’inscrivent dans l’actualité : « Les pièces invitent à un regard critique sur l’instantanéité et la rapidité de nos existences, à ralentir, à prendre du temps pour soi. Le temps, c’est aussi une question de santé publique quand on pense, par exemple, au burn out » indique Florent Héridel.

Des propositions pour tous et un lieu inclusif

Au programme de cette saison annoncée jusqu’en février prochain : du jeune et du tout public, du théâtre mais aussi de la danse, du cirque, et beaucoup de propositions participatives et interactives. Prochainement, Earthscape de la Cie Zone Critique déploie une forme itinérante sur les gestes du quotidien. Erwann Cadoret et Morgane Marqué invitent à une fête foraine d’escargots dans Slow Park (oui, pourquoi pas !), alors que dans Lumen text du Collectif Impatience, il n’y a pas d’interprètes, seulement un écran qui fait des spectateurs les co-auteurs de la pièce et les implique dans un moment partagé. La Cie L’École parallèle imaginaire reconstitue notre vie actuelle en inventant un rituel théâtral depuis un futur lointain dans Le Beau monde, et, pour les tout-petits, le spectacle Bébé Pärt met en place un moment de communion et d’écoute plein de musicalité. Une sélection loin d’être exhaustive, la suite est à découvrir jusqu’en février dans ce lieu bouillonnant qui abrite également un espace de coworking, un café et une boutique solidaire.

Louise Chevillard