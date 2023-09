Clément Poirée met en scène « Autopsie mondiale » d’Emmanuelle Bayamack-Tam, qui ausculte brillamment les vies de Michael Jackson et Britney Spears

Après À l’abordage ! et Catch !, Clément Poirée et Emmanuelle Bayamack-Tam poursuivent leur fructueuse collaboration. En auscultant les vies célèbres autant que chaotiques de Michael Jackson et Britney Spears, la pièce se fait miroir d’un monde malade. Quatre comédiens épatants donnent corps aux discordances et aux impostures de cette « dramédie musicale » qui se rit du tragique.

Bienvenue dans une antre crépusculaire, déglinguée, étrange, puisque entre autres bizarreries le Monsieur Loyal fantomatique qui nous accueille et se plaît à chanter confond micro et fer à repasser (Sylvain Dufour, authentique clown). Ici, comme au théâtre, les morts s’invitent parmi les vivants, les conflits s’exacerbent, se font sublimes, pathétiques ou pitoyables. Sur un vieux canapé sont avachis Michael, supposé mort depuis quatorze ans, et Britney. Tous deux portent la même tenue que lors de leur duo à New York, le 10 septembre 2001, au cours d’un fastueux concert célébrant les trente ans de carrière du Roi de la Pop. Ils se relèvent tant bien que mal, tentent de régler quelques comptes, de comprendre quelque chose à leur vie catastrophique. Pleine de vitalité et de fantaisie, la langue jubilatoire d’Emmanuelle Bayamack-Tam parvient à déjouer les facilités et les attentes, à s’emparer de toutes les facettes complémentaires et contradictoires de ces parcours de météores, orchestrant à merveille de piquantes confrontations. Les idoles ont été chassées de la scène, la gloire planétaire a laissé place à la déchéance, les anges ont mué en monstres. Dans un monde cacophonique, dans une vacuité sans issue, s’imposent toutes sortes de distractions et séductions, toutes sortes d’impostures. Où se côtoient le merveilleux et l’effarant. Quelques moments s’étirent, d’autres se font fulgurants. Habile et incisif, Clément Poirée donne corps sur scène à toutes ces discordances dans une veine comique réjouissante qui sert de masque à la tristesse de la réalité.

Macérer dans ses névroses

Il poursuit ainsi sa conversation avec l’autrice, à laquelle il avait commandé les textes de ses précédentes créations À l’abordage ! et Catch ! Cette fois, c’est elle qui lui a proposé un texte, dans le sillage de quelques-uns de ses thèmes de prédilection : l’enfance malmenée, les déraillements du désir ou la monstruosité. Dans les rôles de Britney et Michael, Mathilde Auneveux et Pierre Lefebvre-Adrien sont épatants, remarquables de justesse, excellents chanteurs et même quant à lui brillant danseur. Deux autres personnages s’opposent frontalement et racontent particulièrement l’époque. Opinion Mondiale, formidablement incarnée par Louise Coldefy, est celle qui accuse, qui raille et instruit entre autres le procès contre Michael, pédophile avéré. Face à elle, le Fan, qu’Opinion Mondiale décrit comme une « larve démissionnaire », un individu catégoriquement méprisé, qui persiste à vénérer son idole, et qui va finalement relever la tête. François Chary est parfait dans le rôle, et dans le basculement vers une nouvelle affirmation de soi. La musicienne Stéphanie Gibert accompagne les voix. Macérer ensemble dans ses névroses, ça ne donne rien de bon, et ne rassure pas quant à l’état de notre psyché collective. Dans ce lieu onirique qu’est la scène, l’intrigue se déploie dans une folie concrète, dans une dérision créative qui invite à réfléchir. Jusqu’à une fin qui rassemble : place alors à la joie d’une danse partagée…

Agnès Santi