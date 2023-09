Laurent Mauvignier signe le texte et la mise en scène de « Proches »

Dans la petite salle du Théâtre national de La Colline, l’écrivain Laurent Mauvignier fait ses débuts de metteur en scène. Il dirige un groupe de huit comédiennes et comédiens dans Proches — son quatrième texte dramatique —, création qui explore les lignes de tension entre aspirations intimes et pesanteurs familiales.

« Familles, je vous hais ! », crie André Gide dans Les Nourritures Terrestres. Proches, le nouveau texte écrit pour le théâtre par Laurent Mauvignier (qui vient de paraître aux Éditions de Minuit), place les relations familiales au cœur de son propos. Mais ici, nulle haine, sinon des abîmes de perplexités, d’accommodements, d’incompréhensions… Les huit personnages que l’on découvre sur le petit plateau de La Colline se réunissent toutes et tous pour un événement particulier : une fête familiale organisée à l’occasion de la sortie de prison de Yoann, après quatre années de détention. La guirlande de bienvenue est accrochée. On s’apprête à trinquer. Les deux sœurs du jeune homme sont là, ainsi que leurs compagnons. Sont également venus les parents de la fratrie et, présence qui fait grincer des dents, l’ancien amant du détenu. Pour une raison que l’on ignore, Yoann tarde à faire son apparition. En l’attendant, les caractères se dévoilent, les langues se délient et les esprits s’échauffent, laissant présager le déferlement d’une lente mais irrépressible tempête émotionnelle.

Ce que l’on est, ce que l’on dit, ce que l’on cache

L’écriture rythmique, syncopée, musicale de Laurent Mauvignier se déploie à la faveur de cette montée en tension. Chaque individu s’exprime, éclaire de ses mots une histoire personnelle ou une vision du passé familial. Les paroles se succèdent et se répondent, s’entrechoquent, se confondent, empiètent les unes sur les autres pour faire jaillir des débordements de fusion verbale. L’ensemble est réglé au millimètre par les indications du texte, que l’auteur et dorénavant metteur en scène a intégré à sa direction d’acteurs. Nourrie de flashbacks, Proches ébauche toutes sortes de réflexions sur la famille et ses sables mouvants, ses faux-semblants, ses violences, sur la maladie, la mort, la parentalité, les normes sociales… La présence fantomatique de Yoann plane sur cet entremêlement de pensées. On suit tout ceci avec attention et intérêt, malgré certaines longueurs. Les jolis moments de cette proposition qui se rapproche, par instants, d’une forme d’oratorio théâtral, doivent beaucoup aux éclats de vérité brute de Norah Krief et Gilles David (à leurs côtés : Cyril Anrep, Pascal Cervo, Lucie Digout, Charlotte Farcet, Arthur Guillot, Maxime Le Gac-Olanié). Que manque-t-il donc à Proches pour totalement emporter l’enthousiasme ? Peut-être, une verticalité. La réalité profonde d’un invisible. Le mystère des pays lointains vers lesquels cette évidence secrète aurait pu nous conduire…

Manuel Piolat Soleymat