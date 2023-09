Avec un talent ébouriffant, Julien Guyomard met en scène la dystopie drôlissime qu’il a imaginée pour interroger et railler notre époque. Un excellent spectacle, à ne pas manquer !

En cette rentrée, le meilleur spectacle politique est au Théâtre de la Tempête ! Occasion de saluer l’audace programmatique de sa direction, qui parie sur les jeunes artistes et les textes contemporains en évitant les poncifs de la niaiserie conformiste. La « comédie post-apocalyptique » de Julien Guyomard s’inscrit dans les interrogations de notre époque, en ce qu’elle sonde les inégalités et l’idéologie qui les légitime ; mais elle le fait avec une verve, un humour, un entrain et une intelligence peu communs. La critique de notre société gangrenée par les injonctions libérales et tout leur fatras pseudo-bienveillant et méritocratique est joyeuse : voilà qui change de certaines soupes moralistes et sentencieuses ! On pense à Orwell ou à Swift en découvrant ce monde d’après l’apocalypse zombie, où les vivants sont désormais contraints de vivre avec les morts putréfiés. Ni langueur, ni longueur dans la mise en scène, le jeu ou le texte : on est saisi du début à la fin par la perspicacité de l’analyse anthropologique et sociologique, la malice des répliques, l’alliance entre la sagacité et l’ironie et la capacité, surtout, à manier le grotesque et la farce avec un tel aplomb.

Politique et fantastique

L’histoire commence dans une sorte de ZAD autogérée, où les survivants tâchent d’organiser leur vie au milieu des hordes de zombies qui grognent derrière les palissades du camp retranché. Clairvius, un zombie super sympa et très doux se présente : force est d’admettre que tout mort qu’il est, il est éminemment fréquentable. Il ne rechigne pas au travail, est d’une complaisance admirable et gagne petit à petit la confiance des vivants. Ceux-là sont convaincus de leur surhumanité, mais prêts à accepter, surtout si elle offre une force de travail gratuite, la présence des zombies. Clairvius réussit : il porte désormais un masque vivant sur sa peau de zombie. On se souvient de Fanon, de Césaire, mais aussi de Beauvoir et point n’est besoin d’avoir lu toute la littérature postcoloniale, les études sur le genre et les analyses de la domination pour reconnaître nos contemporains dans ces vivants réduisant les zombies en esclavage et tâchant de les convaincre qu’il suffit de traverser la vie pour trouver du travail ! Le texte, d’une rare subtilité, fait naître un rire franc qui a la force de se garder de la méchanceté. Julien Guyomard se moque comme le faisait Diderot et Voltaire, sans jamais tomber dans l’ornière de la grossièreté, du fiel ou de l’insulte. Les comédiens sont tous excellents et portent le texte avec un talent confondant, passant allègrement d’un rôle à l’autre et faisant évoluer à vue le décor, dont chaque élément est lui aussi désopilant. Les trouvailles sont légion, le rythme est trépidant, le spectacle est jubilatoire : Julien Guyomard et les siens (Xavier Berlioz, Julien Cigana, Sol Espeche, Magaly Godenaire, Damien Houssier, Renaud Triffault et Elodie Vom Hofe) font merveille dans cette satire politique fantastique !

Catherine Robert