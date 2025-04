« 360 », la nouvelle création attendue de Mehdi Kerkouche

Après le grand succès de Portrait, le directeur du CCN de Créteil revient avec une nouvelle création qui réunit neuf interprètes aux esthétiques variées et promet de nous faire danser.

« Portrait est un spectacle que j’ai adoré porter. Je suis extrêmement fier et heureux de son succès, mais je ne voulais surtout pas en faire la suite. En tant que créateur, je me demande toujours comment chercher de nouvelles inspirations, de nouvelles intuitions, pour raconter de nouvelles histoires. Il se trouve qu’à la fin de Portrait, au moment des saluts, le public a passé un moment tellement bon qu’il manifeste très régulièrement son envie de danser, de bouger avec nous. Ce constat fait écho à tout le volet d’action culturelle que je développe depuis la création de ma compagnie, notamment avec La Méthode. Nous partons ainsi avec les danseurs et un D.J. à la rencontre des publics et leur transmettons des matières de mes créations pour qu’ils les expérimentent. Cela donne à chaque fois quelque chose d’assez magique.

Une scénographie immersive

C’est cette dimension ce que j’ai eu envie d’explorer pour ma prochaine création : ne pas être dans un rapport frontal classique, avec le public assis face à un plateau, mais imaginer une scénographie à 360°. Les spectateurs vont être répartis tout autour, debout, et ne vont pas tous découvrir l’histoire au même moment, au même endroit, parce que c’est la vie, on ne ressent pas tous les mêmes émotions en même temps ou de la même manière. Je souhaite avec cette pièce créer un temps fort de danse qui connecte les publics et les artistes, afin que tout le monde soit par instants au même niveau de sensation. Les spectateurs ne seront pas obligés de danser avec nous, mais ils y seront invités par des moyens subtils. »

Propos recueillis par Delphine Baffour