« Le Complexe des Homards », chorégraphie Catherine Dreyfus

Catherine Dreyfus reprend à son compte l’expression de Françoise Dolto, dans le contexte plus actuel d’une adolescence « connectée ».

L’adolescence, ou la vulnérabilité : c’est en ce sens que Françoise Dolto décrivait cette période si particulière du développement de l’être humain, à l’instar du homard qui fait sa mue, déposant sa carapace, dans l’attente fragile de sa nouvelle peau. Catherine Dreyfus, qui a construit son parcours de chorégraphe en investissant notamment la création jeune public, en déployant sa pédagogie auprès d’enfants et d’adolescents, s’est nourrie de son observation pour alimenter cette création. Comment se construisent les jeunes, dans leurs représentations du corps, de soi, et du monde, face à une société devenue hyper connectée ? La quête de l’image parfaite est un dogme qui se cogne à la recherche, plus intime, de l’identité. Dans une scénographie modulable, deux personnages, sous le regard de leur aîné, traversent de multiples états de corps et se confrontent à leurs propres transformations.

Nathalie Yokel