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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Le Complexe des Homards », chorégraphie Catherine Dreyfus

« Le Complexe des Homards », chorégraphie Catherine Dreyfus - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. LaScierie
©Crédit : Christophe Raynaud de Lage Le Complexe des Homards ou la vulnérabilité de l’adolescence face aux représentations de soi, par Catherine Dreyfus
Crédit : Christophe Raynaud de Lage Le Complexe des Homards ou la vulnérabilité de l’adolescence face aux représentations de soi, par Catherine Dreyfus

LaScierie / Chorégraphie Catherine Dreyfus / à partir de 8 ans

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Catherine Dreyfus reprend à son compte l’expression de Françoise Dolto, dans le contexte plus actuel d’une adolescence « connectée ».

L’adolescence, ou la vulnérabilité : c’est en ce sens que Françoise Dolto décrivait cette période si particulière du développement de l’être humain, à l’instar du homard qui fait sa mue, déposant sa carapace, dans l’attente fragile de sa nouvelle peau. Catherine Dreyfus, qui a construit son parcours de chorégraphe en investissant notamment la création jeune public, en déployant sa pédagogie auprès d’enfants et d’adolescents, s’est nourrie de son observation pour alimenter cette création. Comment se construisent les jeunes, dans leurs représentations du corps, de soi, et du monde, face à une société devenue hyper connectée ? La quête de l’image parfaite est un dogme qui se cogne à la recherche, plus intime, de l’identité. Dans une scénographie modulable, deux personnages, sous le regard de leur aîné, traversent de multiples états de corps et se confrontent à leurs propres transformations.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Le Complexe des Homards
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon Off. LaScierie
15 boulevard du quai Saint-Lazare, 84000 Avignon

à 16h les jours pairs, relâche les jours impairs. Tél. : 04 84 51 09 11. Durée : 50 minutes.

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