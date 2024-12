En compagnie de la musicienne et compositrice Cylsée

La musicienne et compositrice Cylsée invite à voyager au cœur de la Méditerranée pour y découvrir d’inédits rivages.

Musicienne voyageuse et compositrice enchantée, Cylsée – Cécile Collardey pour l’état-civil – s’inspire des traditions orales méditerranéennes pour composer un répertoire original. Altiste de formation, guitariste par passion, cette chanteuse puise à bien des sources, à commencer par les chants occitans qu’elle fréquenta avec l’ensemble Gaia Voci, tout comme elle s’initia aux grandes voix byzantines, corses ou encore italiennes. Somme toute, des influences qui affleurent dès son premier recueil, L’ombra messatgièra, et plus encore en 2023 avec Los savis – texto les « sages » – un deuxième album imprégné de musiques folk, de traditions orales du sud de l’Europe et de musiques actuelles afin de façonner son univers, à des années lumières des frontières érigées pour figer la pensée.

Jacques Denis