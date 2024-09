La directrice du Préau CDN de Normandie – Vire Lucie Berelowitsch crée SORCIERES [titre provisoire] de Penda Diouf, artiste associée au théâtre. Une pièce nourrie d’un travail documentaire dans le bocage normand.

Avec un tel titre, difficile de ne pas penser à Mona Chollet ou au mouvement des witches. Votre spectacle est-il féministe ?

Lucie Berelowitsch : C’est une histoire de femmes, de comment une descendante va rendre justice à l’histoire d’une ancêtre. Et une histoire d’amitié entre deux femmes. Mais nous ne nous sommes pas inspirées de Mona Chollet ! J’ai découvert le travail de Jeanne Favret-Saada, une ethnologue qui a écrit notamment Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage. Je trouve ces sujets passionnants. Les travailler m’a permis de prendre le temps d’écouter les histoires du territoire.

« La langue laisse de l’espace pour ce qui est dit dans le silence. »

Quels sont les thèmes abordés ?

L.B. : Le pouvoir des mots, et de ce qui est tu. La réparation. La transmission : transmettre une terre, mais aussi transmettre un don. Je n’avais pas envie d’aller dans le folklore des sorcières. Je ne voulais pas non plus qu’on se demande si on y croit ou pas. Entre ce qui est de l’ordre de l’imaginaire, ce que les personnages ont l’impression de vivre, ou ce qu’ils vivent réellement, c’est très poreux.

Votre pièce est-elle une fiction ?

L.B. : Elle est inspirée du travail documentaire, mais nous sommes passées par la fiction. Penda Diouf s’inspire de ce qu’on nous a dit : il y a donc des expressions, des situations, qui sont liées à notre expérience. Ce qui est beau dans la langue de Penda, c’est qu’elle laisse de l’espace pour ce qui est dit dans le silence. Elle a un talent pour écouter les personnes. Et il y a de la tendresse dans la manière dont elle écrit. Elle travaille sur un endroit de réalisme magique, avec une langue qui a énormément de sous-couches.

Propos recueillis par Mathieu Dochtermann