Love ultra, un festival aux confins des océans.

Pour clore sa saison, le Théâtre de Sartrouville nous invite à découvrir les cultures ultramarines. Le festival Love Ultra explore les confins, ces espaces où la langue, les couleurs et les sons se créolisent pour affirmer des identités rebelles et créatives.

La création ultramarine est en vogue, et pour cause, ses représentants font le tour du monde des influences et des esthétiques. Love Ultra, c’est une capsule, un week-end intense qui met les sens en alerte et le corps à l’épreuve, car il faudra y danser, écouter et voir. Voir tout cet espace de bouillonnement musical et intellectuel, où les légendes servent de creuset aux revendications politiques contre l’héritage colonial et esclavagiste. Ainsi, le directeur du Théâtre de Sartrouville, Abdelwaheb Sefsaf, mettra à l’honneur les écrivains des littératures ultramarines présentes et passées : Maryse Condé, Gerty Dambury, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Pierre Gope…

Groove, ambiance et fusion

Trois jours, trois spectacles uniques. Vendredi soir, le groupe Delgres, composé de Baptiste Brondy, Pascal Danaë et Raphaël Gouthière, inaugure la fête avec son groove. Entre sons carrément country du vieux Sud états-unien et rock nonchalant à la Arctic Monkeys, leurs textes mêlent le créole et le français. Le samedi, c’est au tour du pianiste Chassol de plonger le théâtre dans une ambiance réflexive avec ses morceaux minimalistes fait de boucles électro et de bruitages pris au carnaval ou au marché. Un vrai expérimentateur avec de la douceur au bout des doigts. Enfin, le chorégraphe Léo Lérus, passé par la Batsheva Dance Company, présente Gounouj, une danse au diapason des écosystèmes. Dans une scénographie à la lumière chaude et à l’atmosphère tropicale, ses danseurs usent de techniques contemporaines et traditionnelles pour exprimer la transition permanente et l’équilibre précaire des espaces naturels de sa Guadeloupe natale. Un moment envoûtant suivi d’un « Ultra Bal » tout en couleur pour clore en rythme le festival.

Enzo Janin-Lopez