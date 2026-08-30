Ëda Diaz, artiste franco-colombienne à l’univers sans pareil.

Cette sortie de résidence permet à tous – c’est gratuit – de découvrir l’univers sans pareil de l’artiste franco-colombienne Ëda Diaz.

Difficile de situer la musique de celle qui s’appelle Éléonore Diaz-Arbelaez, pour l’état civil. Depuis une dizaine d’années, celle qui étudia le piano classique avant de se frotter aux improvisations jazz, la même qui s’est formée au chant classique tout en apprenant plus tard l’art de la contrebasse, trace un sillon entre toutes les pièces d’une identité composite. Dans cet univers en constante réinvention, les sonorités post-modernes sont redéfinies à l’aulne de traditions bien anciennes, les intentions tendance pop sont percutées d’expérimentations sonores, les pas de côté incitent à danser sur la tête et à panser le monde avec ses pieds. Entre nostalgie du futur et clairvoyance du passé, l’érudite musicienne franco-colombienne Ëda Diaz invite à apprécier à sa juste saveur (ËDA)MAME, « projet en pleine germination qui a pour objectif de réaliser un nouvel album tout en créant un espace d’expérimentation et de rencontre », avec le haricot comme prisme poétique. Tout un programme à découvrir en avant-première.

Jacques Denis