La chorégraphe suisse lie la beauté, l’étrangeté et la gravité dans une création en appui sur six danseurs et sur l’extraordinaire bande sonore de Denis Rollet et Flavio Virzi.

Tout le spectacle de Maud Blandel repose sur le parallèle entre le phénomène astrophysique de la mort des étoiles, et le décès de son père. Ce point de départ nous est livré grâce à un texte qui défile sur un des côtés de la scène, devant un Revox bien éclairé qui souligne l’importance de la bande sonore du spectacle. Où l’on comprend que deux balles ont fait exploser son cœur brutalement et instantanément, tandis que les étoiles, elles, dégénèrent et s’effondrent dans une lente explosion… Ceci étant posé, la danse de Maud Blandel ne reviendra sur aucun effet illustratif ou narratif vis-à-vis de son histoire personnelle. Les six interprètes se lancent dans une danse faite essentiellement de marches d’où se dégagent très vite des principes. Les voilà comme pris dans un système planétaire, où les objets célestes gravitent les uns autour des autres, contraints par une force extérieure qui les aimante.

Le temps de la déformation

Tournant sur la scène autour d’un point imaginaire qui se déplace, ou pivotant également sur eux-mêmes, les danseurs vont d’avant en arrière, bouclent leurs trajectoires, très à l’écoute les uns des autres. Ils inventent une organisation cosmique d’une grande beauté qui fait toute la base de la chorégraphie, dans un travail très fin autour de la notion d’axe, qu’il soit individuel (dans le corps), ou collectif (dans l’espace). C’est notamment à mesure que la bande son – un extraordinaire montage à partir de dessins animés (les aventures de Bugs Bunny et Daffy Duck) – se déploie que la danse évolue. Variations de bras, élans, balancements de jambes, jeux de déséquilibre, d’attraction et de répulsion à distance… d’abord sur une énergie rap où la danse flirte avec la scansion, puis plus rock, grunge. Alors, la poétique de cette constellation dansée se dégrade, se déforme, et laisse entrevoir d’autres images, bien plus martiales et menaçantes. Une armée en marche qui laisse une tout autre trace dans l’espace : elle nous renvoie aux peurs, aux drames de l’existence, et nous fait retourner, après une percée vers l’universel, dans la mémoire de la chorégraphe.

Nathalie Yokel