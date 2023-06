Seule en scène, Julie Duval raconte dans L’Odeur de la guerre l’histoire d’une jeune femme qui lui ressemble. Une certaine Jeanne, qui grâce à la boxe part à la recherche de son propre corps, de sa propre voix.

« J’ai toujours été en fuite. Je ne me suis jamais sentie légitime de pouvoir prendre la parole sans la demander. Pourquoi ? Est-ce parce que je suis née femme ? Ai-je été conditionnée ? Et surtout, est-ce qu’un déconditionnement est possible ? ». Toutes les questions qu’elle se pose depuis qu’elle a franchi les portes d’une salle de boxe, il y a de cela bien des années maintenant, la comédienne Julie Duval les partage avec le personnage qu’elle incarne dans son premier seul en scène, L’Odeur de la guerre. Comme elle, Jeanne pratique la boxe. Elle en fait son arme, sa technique pour reconquérir son propre corps et pour retrouver ses rêves. En déconstruisant les schémas de relations hommes/femmes dont elle a hérité, Julie Duval, mise en scène par sa complice Juliette Bayi, invite à tracer sa propre route.

Anaïs Heluin