Le 12 juillet, journée événement au Petit Louvre avec les lectures théâtralisées de deux textes de Noëlle Châtelet, dans lesquelles l’écrivaine jouera avec le comédien François Marthouret.

Les Lettres à Mme R ont été écrites par Noëlle Châtelet à l’invitation du musée Angladon d’Avignon, qui présente la magnifique collection du couturier et collectionneur d’art Jacques Doucet. François Marthouret prête sa voix à ce grand mécène et lit ses missives fictives, inspirées par l’amour passionné qu’il voua à Jeanne Raimon, assassinée le 28 février 1911 par son mari, alors qu’elle avait décidé de le quitter pour épouser son amant. Autre conversation imaginaire avec So Sade : Noëlle Châtelet dialogue avec François Marthouret en divin marquis. Les questions sont inventées mais les réponses toutes puisées dans les écrits de Sade. On découvre un homme qui, malgré l’enfermement à Charenton, ne renonça pas à la liberté de penser et continua de s’affirmer, « impérieux, colère, emporté, extrême en tout, d’un dérèglement d’imagination sur les mœurs qui de la vie n’a eu son pareil, athée jusqu’au fanatisme ». Une exaltante rencontre, accompagnée au saxophone par Géraldine Laurent.

Catherine Robert