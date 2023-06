Alain Sachs met en scène la première pièce du comédien, auteur et chroniqueur radio belge Félix Radu. Une histoire d’amour entre un jeune homme oisif et une princesse…

Ce matin-là n’est pas un matin comme un autre. Un ami de Massimo, Aldo, réveille le jeune homme pour une urgence. Il lui demande de le remplacer au pied levé pour un cours d’italien qu’il devait donner à une princesse. De cette rencontre entre le nouveau professeur et son élève va naître « une histoire d’amour impossible, dangereuse et passionnée ». Interprétée par Hugo Lebreton, Lionel Nocentini, Lou Noérie et l’auteur-comédien Félix Radu, la pièce mise en scène par Alain Sachs cherche à ouvrir les portes « d’un autre monde » : celui « des vivants et des idiots », celui de « ceux qui aiment, qui pleurent, qui se trompent, qui espèrent et qui rêvent ».

Épouser les codes pour les tordre

Première pièce de Félix Radu, qui s’est illustré dans l’univers du one-man show, Rose et Massimo est une occasion pour le jeune auteur de « rendre hommage à tous les auteurs [qu’il] aime ». « Il y a des clins d’œil à Molière, Shakespeare, Tchekhov, Dostoïevski, Musset…, déclare-t-il. Il s’agissait d’épouser les codes pour les tordre, ensuite les briser, y revenir, en jouer comme un enfant dans un bac à sable. Je voulais (…) que tout aille vite, [que tout] déborde d’amour et de vie. » Alain Sachs voit dans ce texte « un pur chef-d’œuvre autant qu’un mystère absolu ». Pour le mettre en scène, il a inventé une machine à jouer qu’il partagera, avec les publics, au Théâtre du Girasole.

Manuel Piolat Soleymat