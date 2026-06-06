Sur scène, quatre interprètes jouent tous les rôles, de musiciens à danseurs, de chiens à clowns. L’énergique collectif Brut Movement a le secret pour séduire un large public et laisser place à l’improvisation.

Opéra Punk est le résultat d’une pratique « qui ne s’attache à aucune esthétique particulière, mais se définit plutôt comme une danse où les mouvements sont le résultat instinctif d’une dynamique de groupe » souligne le collectif Brut Mouvement, à l’origine de ce spectacle. Quatre interprètes se transforment en danseurs, musiciens, chiens, amoureuses ou déferlantes. Cette comédie musicale, où la musique est intégralement acoustique, déploie une énergie explosive et drôle qui galvanise les spectateurs. Un voyage chorégraphique, où les mouvements répondent spontanément à des mélodies romantiques, des chansons punks et autres scènes de clownerie assumée. S’adressant à un public très large, la compagnie Brut mouvement instaure une relation directe et joyeuse avec la salle qui paraît-il en ressort ravie.

Philippe Deneuve