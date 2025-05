Dans le cadre du Festival Chantiers d’Europe 2025, le Théâtre de la Ville présente Mère Courage, d’après Mère Courage et ses enfants de Bertolt Brecht, mise en scène par l’artiste belge Lisaboa Houbrechts. Un spectacle qui plonge dans la férocité de la guerre et interroge la complexité d’une femme.

« Mère Courage est une pièce qui, aujourd’hui, est très peu jouée en Belgique. Lorsque j’ai annoncé aux personnes de mon entourage que j’allais la mettre en scène, ils ont été très étonnés. Pour eux, l’univers de Brecht est très éloigné de mon propre univers, de mon écriture. C’est vrai. Mais, en même temps, Mère Courage résonne de manière tellement forte dans notre époque qu’il m’a semblé vraiment très intéressant de me plonger dans ce texte pour le revisiter. Lorsque j’étais adolescente, j’ai vu une captation de cette pièce mise en scène par Brecht, avec le Berliner Ensemble et Helene Weigel dans le rôle-titre. Le cri muet de cette magnifique comédienne, la bouche ouverte, m’avait à l’époque beaucoup émue. Cette image est restée gravée en moi. Elle a d’ailleurs, par le passé, nourri certains de mes spectacles. Comme Margot la folle, par exemple, que j’ai mis en scène en m’inspirant du tableau de Bruegel, ou encore Médée, à la Comédie-Française. La mémoire de ce cri muet était présente dans ces spectacles, comme une sorte d’écho, comme une résonnance qui venait dialoguer avec ces autres personnages de femmes. »

Une mère qui ne peut pas avoir d’enfants

« Dans cette nouvelle création, j’ai un petit peu changé l’interprétation du rôle de Mère Courage. Il s’agit, ici, d’une femme qui ne peut pas avoir d’enfant. Les enfants qui sont avec elle ne sont pas les siens. Ce sont des enfants qu’elle a rencontrés sur la route et qui travaillent pour elle. Ils sont, finalement, presque un peu comme des esclaves. Et en même temps elle les aime. Mais elle va les perdre. Ils vont être tués un à un. La pièce de Brecht pose bien sûr la question de la guerre. Elle interroge la possibilité d’être mère, de prendre soin de ses enfants, lorsqu’on est en plein cœur d’un conflit. La situation que vit Mère Courage est extrêmement ambiguë. D’un côté elle tient à ses enfants, de l’autre, étant cantinière, elle a besoin de la guerre pour vivre… Il s’agit d’un personnage d’une grande complexité. C’est d’ailleurs, en partie, ce qui rend cette pièce passionnante. Je crois que nous avons besoin, aujourd’hui plus que jamais, de faire face à la complexité, de prendre le temps de l’éclairer, de l’explorer par le biais du théâtre. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat