Louise Herrero, artiste à peine trentenaire, milite pour un rire au féminin. Pour son deuxième spectacle, bonnes, elle passe au tamis de son regard burlesque instituts et concours de beauté.

« bonnes raconte la préparation acharnée à un concours de beauté de plusieurs personnages féminins. Un concours qui sera doté d’épreuves décalées, dérapantes et burlesques dirigées par une sorte de commentateur sportif. Le spectacle tente d’explorer les relations entre femmes à travers cette question de l’injonction à la beauté et de ce qu’elle produit comme compétition. Même si les femmes essayent de s’en défaire aujourd’hui, bonnes cherche comment cet héritage nous travaille encore. Et si le titre n’a pas de majuscule, c’est aussi parce qu’il penche du côté des petites gens, des petites femmes. »

Interdit de rire, et encore plus de le provoquer

« Le comique, c’est ce qui prend le moins de temps à rapprocher les humains. C’est le fil que j’ai envie de tirer avec la compagnie Mesa Feliz, que j’ai créée. Historiquement, l’humour a été refusé aux femmes. Interdit de rire, et encore plus de le provoquer. bonnes fait donc entrer le spectateur dans l’institut « Less is more » qui ressemble à des thermes grecs, convoque l’imaginaire de l’intimité du bain, avec en son centre une fontaine de sperme. Six acteurs et actrices jouent chacun alternativement une employée et une « dame » qui vient faire ses soins. Derrière, un musicien, Claude Pupien, rythme le travail des femmes, rejoint au troisième acte par Titus Verus, homme-orchestre du concours de beauté. On essaye ainsi de regarder le réel avec malice et bouffonnerie, meilleur moyen de faire des pieds de nez à des situations parfois dérangeantes et violentes. »

Propos recueillis par Eric Demey