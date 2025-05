Directeur du Studio-Théâtre de Vitry depuis janvier 2024, Adrien Béal met en scène Dialogue avec ce qui se passe de Nicolas Doutey. Une création qui se propose d’expérimenter notre rapport au présent et à la temporalité ressentie.

« J’ai rencontré Nicolas Doutey à l’occasion d’une commande pour créer un spectacle avec de jeunes acteurs et actrices issus du programme de formation 1er Acte. Je lui ai proposé d’écrire une pièce pour ce projet qu’il a intitulée Combats*. Nicolas est vraiment, pour moi, un auteur important. Il a une vraie pensée de la question du plateau, de la scène, du théâtre… Son écriture propose un endroit de travail extrêmement singulier aux interprètes. Notre rencontre a été très heureuse, avec une curiosité réciproque pour nos manières respectives de travailler. Après cette première collaboration, nous avons eu envie de poursuivre nos échanges en nous lançant dans une nouvelle création. Nous avons donc mis en place des laboratoires, des séances d’improvisation, en ayant à l’esprit de faire dialoguer le plan de l’écriture et celui de la scène. »

S’étonner, ensemble, du fait théâtral

« Le texte, comme la représentation qui en découle, essaie d’interroger notre rapport aux expériences que l’on fait de la temporalité. Comme toujours dans l’écriture de Nicolas, tout part d’un petit événement et, ensuite, les personnages et le public expérimentent ensemble un cheminement de pensée qui leur fait appréhender le cours des choses de manière surprenante et renouvelée. Le théâtre que l’on cherche à créer s’étonne du fait théâtral, c’est-à-dire de cette situation où des gens se rassemblent pour regarder d’autres gens faire quelque chose en se sachant regardés. Plutôt que d’élaborer un outil pour raconter des histoires, nous essayons de rendre active cette expérience-là. Nous avons, tous les deux, le souci de créer un théâtre qui n’arrive pas avec des références, un théâtre qui part de fictions infimes, tout à fait ordinaires. L’idée est vraiment d’avancer dans le spectacle à égalité avec le public. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat

* Critique dans La Terrasse n° 308 – mars 2023.