Bach et le Collegium Vocale Gent

Avec son ensemble le Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe, légende vivante du baroque, et plus particulièrement de l’interprétation de Bach, revient à Paris avec deux cantates et la Missa brevis BWV 233.

Les cantates de Bach jalonnent la carrière de Philippe Herreweghe depuis ses débuts il y a un demi-siècle, lorsque Nikolaus Harnoncourt et Gustav Leonhardt l’invitent à participer à une intégrale pour Teldec qui sera achevée au bout de vingt ans. Parmi les deux cents cantates sacrées du catalogue, le chef belge a choisi la BWV 186, écrite pour le troisième dimanche de l’Avent à Weimar en 1716 et développée sept ans plus tard à Leipzig, vaste partition à onze numéros et deux parties, et la BWV 14, conçue en 1735 pour le quatrième dimanche après l’Épiphanie dans la ville saxonne, et qui inclut un cor dans son effectif instrumental. À la même époque, Bach compose quatre messes brèves, BWV 233 à 236, qui ne comptent que le Kyrie et le Gloria. Selon une habitude courante à l’époque, les partitions sont ce que l’on appelait des « parodies », reprenant la musique de cantates antérieures.

Gilles Charlassier