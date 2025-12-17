La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Calixto Bieito met en scène Siegfried à l’Opéra Bastille

©Calixto Bieito met en scène Siegfried à l’Opéra Bastille. © Enrique Moreno Esquibel
Calixto Bieito met en scène Siegfried à l’Opéra Bastille. © Enrique Moreno Esquibel

Opéra Bastille / nouvelle production

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Le troisième volet de la Tétralogie wagnérienne, mise en scène par Calixto Bieito et dirigée par Pablo Heras-Casado, voit l’entrée en scène d’Andreas Schager dans le rôle-titre.

Dans Siegfried, qui constitue le moment central de L’Anneau du Nibelung, on retrouve quelques-uns des personnages apparus dans L’Or du Rhin (Alberich, le gardien du trésor, le géant Fafner, le forgeron Mime) et surtout la Brünnhilde de Tamara Wilson, qui a illuminé les représentations de La Walkyrie. Avec l’arrivée dans le rôle de Siegfried du Heldentenor Andreas Schager, ce Ring parisien continue d’offrir une distribution vocale de haut vol, plus unanimement appréciée que la mise en scène de Calixto Bieito. Dirigeant avec finesse l’orchestre de l’Opéra, Pablo Heras-Casado y aborde quelques-unes des plus belles pages du cycle, des « Murmures de la forêt » au duo d’amour de Siegfried et Brünnhlide.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Siegfried
du samedi 17 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026
Opéra Bastille
place de la Bastille, 75012 Paris

Les 17, 21, 28 et 31 janvier à 18h, dimanche 25 janvier à 14h.

Tél. : 08 92 89 90 90.

