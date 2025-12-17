L’acteur et réalisateur Ralph Fiennes signe avec Eugène Onéguine sa première mise en scène lyrique. La nouvelle production de l’opéra de Tchaïkovski est dirigée par Semyon Bychkov et Case Scaglione.

Le cinquième des onze opéras composés par Tchaïkovski est devenu un classique du répertoire. Du célèbre roman en vers homonyme de Pouchkine, Eugène Onéguine ne retient que quelques scènes qui condensent la trajectoire d’un jeune dandy repoussant l’amour de la sœur d’Olga, la maîtresse du poète Lenski, pour la retrouver, quelques années après avoir tué son ami en duel, épouse du Prince Grémine dans la haute société. Ralph Fiennes a incarné le personnage dans Oneguine, l’adaptation cinématographique du roman réalisée par sa sœur Martha en 1999. Un quart de siècle plus tard, l’acteur et réalisateur britannique le retrouve dans sa première mise en scène d’opéra, pour laquelle il travaille avec Michaël Levine, qui a signé les scénographies épurées de la plupart des productions de Robert Carsen présentées à Paris. Dans cette concentration sur l’expression des émotions, il rejoint les intentions de Tchaïkovski lui-même qui, privilégiant la sincérité et la simplicité, avait confié la création de ses « scènes lyriques » à de jeunes chanteurs du Conservatoire de Moscou.

Gilles Charlassier