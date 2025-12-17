Depuis 2004, la Biennale de quatuors à cordes ausculte la vitalité du genre, du répertoire aux écritures contemporaines, avec un focus sur la musique américaine des « inventeurs du Nouveau Monde ».

Ensembles confirmés ou jeunes formations, les quatuors invités jouent le jeu d’un répertoire élargi poursuivant une tradition vieille de plus de deux siècles et demi jusqu’aux écritures contemporaines. Cette année, seuls le légendaire Quatuor Hagen (fondé en 1981) et le Quatuor Arod, qui s’impose sur la scène internationale depuis douze ans, se consacrent respectivement aux seuls Mozart (les trois derniers quatuors) et Haydn (les six quatuors de l’opus 76). Les autres se livrent à des rapprochements suggestifs (Turina, Chostakovitch et Schubert pour le Quatuor Casals) et à un dialogue fructueux entre passé et présent. Les six jeunes ensembles réunis pour « l’après-midi du quatuor » le 10 janvier, dont les déjà remarqués Akilone, Hermès et Magenta, célèbrent ainsi Beethoven, Schubert ou Bartók mais aussi des créations (Ahmed Essyad) et des œuvres récentes de Xu Yi, Helen Grime ou Claire-Mélanie Sinnhuber.

Le nouveau monde du quatuor

L’accent est mis cette année sur la musique américaine avec un large panorama des « inventeurs du Nouveau Monde » (de Conlon Nancarrow à Moondog, de Morton Feldman à Frank Zappa) porté par le Quatuor Béla (13 décembre) et une exploration de la scène états-unienne actuelle, où s’abolissent les frontières entre classique, jazz, pop et électro (Brooklyn Rider, 16 janvier). En ouverture et en clôture, le Quatuor Ébène s’associera au Quatuor Belcea pour les octuors de Mendelssohn et Enesco puis à l’Orchestre français des jeunes pour Absolute Jest de John Adams.

Jean-Guillaume Lebrun