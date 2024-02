« L’inizio » d’Amine Boussa, pièce phare de la compagnie Chriki’z

Une pièce phare de la compagnie Chriki’z dirigée par Amine Boussa et Jeanne Azoulay.

Si Amine Boussa a roulé sa bosse pendant de nombreuses années au sein de la Compagnie Accrorap avec Kader Attou, sa pièce L’inizio a fait de même : créée en 2013, elle continue son chemin, avec Amine et Jeanne, co-directrice de la compagnie, au cœur de l’équipe de danseurs. Il y a sans doute quelque chose d’universel dans le propos du spectacle, qui puise son inspiration dans La Genèse, telle que peinte sur le plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Le chorégraphe l’amène vers une réflexion sur la condition humaine, dans un esprit de rencontre et de fusion entre les musiques (Arvo Pärt, Gregorio Allegri, création électro…). Les corps également se mêlent, au bord du hip hop, de la capoeira, de la danse contemporaine, dans un échange entre individu et groupe, affirmation de soi et élan collectif. En première partie de la soirée est présenté Shapeshifting, solo de Linda Hayford.

Nathalie Yokel