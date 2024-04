Le Festival Zoom #9 à l’assaut des nouvelles écritures théâtrales

À l’assaut des nouvelles écritures théâtrales, Théâtre ouvert propose un temps fort de découvertes où l’époque s’exprime à voix haute et multiple.

Lieu phare de la découverte d’auteurs et autrices, Théâtre ouvert propose un temps fort, le festival Zoom, qui fête sa neuvième édition. Zoom, c’est cette année deux spectacles, trois mises en voix et un chantier ouvert en prise directe avec notre présent. Qui s’en étonnera, crise écologique et réseaux sociaux sont entre autres au programme. Mais aussi des formes originales : stand up triste, écriture théâtralo-télévisuelle, performance circassienne, par exemple. Le tout porté par des artistes à découvrir, d’autres déjà plus exposés comme Laurène Marx, des écritures individuelles ou collectives et enfin Debout, la joie de Mathieu Riboulet revisité par David Léon et porté par Stanislas Nordey. Un festival de promesses alléchantes dans la droite ligne artistique d’un lieu découvreur de talents.

Eric Demey