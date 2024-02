Parce que la réflexion sur les enjeux écologiques se doit d’être collective et participative, Chaillot ouvre grand ses espaces à des penseurs et artistes pour deux jours dédiés à l’anthropocène.

Le 7ème Chaillot Expérience de la saison dédiée à l’anthropocène propose un riche programme. Il comprend de passionnantes rencontres avec Emanuel Coccia, philosophe et auteur de la chronique Points de vie dans Libération, Nastassja Martin, anthropologue autrice du best-seller Croire aux fauves (Verticales, 2019), Sébastien Dutreuil, philosophe des sciences de la Terre et Yvannoé Kruger, directeur artistique de POUSH. Une exposition intitulée Terra forma propose « de figurer les interactions entre les humains et leur environnement grâce à une installation d’artistes cartographes équipée de capteurs. »

Spectacles et performances

Plusieurs spectacles se font eux aussi l’écho des enjeux écologiques. C’est le cas de La Trilogie terrestre qui regroupe trois conférences-performances conçues par Frédérique Aït-Touati avec Bruno Latour, éminent penseur de l’anthropocène, ou Le bal de la terre, performance immersive imaginée par la metteuse en scène à partir de danses populaires. Le directeur des lieux, Rachid Ouramdane conçoit quant à lui Le secret des oiseaux dans lequel « la danseuse Lora Juodkaite met en voix et en mouvements aériens un conte pour enfants ». Le programme complet est à retrouver sur le site du théâtre.

Delphine Baffour