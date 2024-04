La Messe en ut de Mozart dirigée par Case Scaglione de L’ONDIF

L’Orchestre national d’Île-de-France poursuit la célébration de son cinquantième anniversaire avec ce chef-d’œuvre vocal.

C’est l’autre grande page sacrée de Mozart – et comme le Requiem, cette Messe en ut mineur est laissée inachevée. Passé à autre chose – et notamment les premiers quatuors dédiés à Haydn – Mozart y a cependant mis une vigueur qui se traduit par de nombreux passages fugués et des airs et ensembles qui auraient leur place, n’était le texte liturgique, sur une scène d’opéra. On sait que Mozart réserva à son épouse Constance l’une des parties de soprano et notamment son entrée soliste dans le Christe, qui est un joyau pour tragédienne. C’est Siobhan Stagg qui s’en emparera, aux côtés de Marie Perbost, du Chœur de Radio France et du chef Case Scaglione. En prélude, création d’une ouverture au titre très mozartien, Exultate, du compositeur et chef vénézuélien Carlos Izcaray.

Jean-Guillaume Lebrun