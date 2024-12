Recréation d’un spectacle de 2021, La Peur écrit et co-mis en scène par François Hien vient à la Tempête arpenter l’épineuse question de la sexualité dans l’Église.

Comment abordez-vous cette délicate question de la sexualité dans l’institution ecclésiastique ?

François Hien : À travers l’histoire d’un prêtre qui choisit de ne pas témoigner contre son évêque, accusé de ne pas avoir dénoncé un crime de pédocriminalité. Il se retrouve confronté à un jeune homme qui se présente comme l’ancienne victime d’un prêtre. Les deux personnages vont dialoguer et, entre flash-backs et considérations plus théoriques, on comprend petit à petit comment se nouent le discours officiel de l’Église concernant la sexualité et la non-dénonciation des crimes. L’un découle de l’autre.

Qu’est-ce qui vous a poussé à aborder ces questions ?

F.H. : Des rencontres : notamment celle de James Alison, très réputé théologien anglais, qui a beaucoup travaillé et milité sur cette question et m’a considérablement éclairé sur le sujet pour écrire cette histoire. Ainsi qu’un livre de Frédéric Martel, Sodoma. Mais aussi des considérations personnelles.

« La peur de voir bouger son fragile édifice existentiel »

Lesquelles ?

F.H. : Tout d’abord, parce que j’ai eu une éducation chrétienne, et que je fais partie de ces malheureux chrétiens de gauche qui n’arrivent pas à ne pas être en colère, autant quand on attaque les chrétiens que lorsqu’on entend les discours officiels de l’Église. Mais aussi – je sais que le public qui va au théâtre n’est souvent pas celui qui va à l’Église – parce que cette histoire, selon moi, dépasse la simple question religieuse et relève de cette peur de voir bouger le fragile édifice existentiel grâce auquel on tient debout, parce qu’on se dit qu’on est bon. Au bout de ma recherche, je me suis dit qu’en fait ce sont juste des mecs honteux, prisonniers de la haine de soi et qui l’imposent aux autres, mais pas ces censeurs effrayants que j’imaginais.

En quoi cette récréation d’un spectacle de 2021 est-elle renouvelée ?

F.H : Nous avions deux versions de cette pièce. L’une qui a déjà beaucoup tourné, en frontal avec scénographie, et l’autre, qui a beaucoup tourné également, hors les murs, où les interprètes se mêlent aux spectateurs, plus improvisée dans ses déplacements et que je trouve encore plus intense. Les deux se mêlent dans cette nouvelle version qui, au-delà du sérieux de son sujet, est aussi une véritable pièce d’acteurs, de troupe, qui ménage beaucoup de suspens et où, bizarrement, ça rit pas mal.

Propos recueillis par Eric Demey