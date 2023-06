La compagnie Thespis transpose la colère d’Achille, la mort d’Hector et le sac de l’orgueilleuse Ilion dans les vestiaires d’un match de football américain. Le décalage ludique éclaire la tragédie.

Depuis dix ans, les Troyens et les Achéens, valeureux sportifs affublés d’épaulières, de plastrons et de casques, s’affrontent dans un match où leurs destins sont guidés par les financeurs sportifs, nouveaux dieux attentifs à la victoire de leurs champions respectifs. Guidée par son intérêt pour les textes classiques qu’elle a l’habitude de confronter à la société contemporaine, la compagnie Thespis choisit d’adapter L’Iliade. Fidèle à sa volonté d’être drôle pour mieux interroger l’absurdité du monde, elle propose une métaphore sportive du mythe qui l’actualise et éclaire ses enjeux. Écrite à partir du texte d’Homère, la pièce aborde les mêmes thèmes que lui : la morale, l’amoralité, le destin, la figure du héros, la guerre, l’honneur, l’individualisme et le collectif.

Et 1, et 2 et Troie zéro…

Depuis les vestiaires, en marge du feu de l’action, les héros sont en proie à leurs questionnements tandis que les commentateurs sportifs font le lien avec le terrain et relatent l’affrontement entre les rouges et les jaunes. Depuis l’Olympe (devenue une île paradisiaque pour nantis insolents), déesses et dieux se régalent du spectacle. « Au fond, avec L’Iliade, Homère nous prouve que ce qui fait la valeur des humanités, c’est qu’elles nous sortent de nous-mêmes et nous mettent en face d’un peuple qui a su résoudre autrement, peut-être aussi bien que nous, le difficile problème de la vie. » Sommes-nous maîtres de notre destin ou jouets de forces qui nous manipulent ? Comment trouver la gloire et affronter la mort ? Comment s’accomplir dans le chaos d’une existence insensée ? Autant de questions qui traversent les siècles et scellent l’universalité de notre humaine condition.

Catherine Robert