Artiste de théâtre et commissaire d’expositions d’Art Brut, l’Italien Gustavo Giacosa mêle ses deux pratiques dans son spectacle Giovanni ! … en attendant la bombe. Une plongée dans l’imaginaire de l’auteur-dessinateur Giovanni Galli.

L’Art Brut, pour Gustavo Giacosa, est un guide. « Les artistes d’Art Brut me rappellent la direction que je recherche. Ils montrent un chemin à suivre dans leur rapport total et inconditionnel à l’œuvre », exprime l’Italien qui est à la fois commissaire d’expositions et artiste de théâtre. En 2016, il rassemble pour la première fois ses deux passions en un spectacle : Nannetti, le colonel astral. Inspiré du vaste récit qu’Oreste Fernando Nannetti a gravé sur les murs de l’hôpital psychiatrique de Volterra en Toscane où il était interné, ce spectacle est le premier volet d’une trilogie créée à partir des œuvres et des vies d’artistes avec qui Gustavo Giacosa a tissé des liens forts. Giovanni !… en attendant la bombe est le deuxième.

Dans la tête de l’artiste brut

Consacré à l’artiste Giovanni Galli, cette pièce nous immerge dans un univers peuplé de créatures fantastiques, où les frontières entre les genres sont sans cesse déplacées, brouillées. Accompagné par le musicien Fausto Ferraiuolo, assisté à la dramaturgie et à la mise en scène par Philippe de Pierpont, Gustavo Giacosa n’incarne pas l’artiste d’Art Brut, mais donne forme à son imaginaire singulier. Entre danse et théâtre, sa partition traduit les motifs récurrents de l’œuvre que mène depuis 1994 Giovanni Galli dans l’atelier protégé La Tinaia à Florence, afin de « sublimer l’attente d’une explosion nucléaire libératrice qui lui permettrait de devenir femme ».

Anaïs Heluin