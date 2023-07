Maria Muñoz et Pep Ramis, directeurs du collectif Mal Pelo, présentent Inventions, le troisième volet de leur trilogie consacrée à Bach. Un art total qui peine à convaincre.

À la tête du collectif Mal Pelo depuis 1989, les catalans Maria Muñoz et Pep Ramis présentent le troisième volet de leur tétralogie consacrée à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach : Inventions. Pièce ambitieuse, elle réunit huit artistes chorégraphiques, un quatuor à corde et un quatuor à voix ; mêle comme souvent chez eux danse, musique, textes et arts plastiques. Une sorte de spectacle total donc, qui nous fait voyager entre Cantates, Partita numéro II, Art de la fugue et silence, entre baroque et modernité, rage et apaisement, à la recherche d’un lieu accueillant, aimant, où poser nos valises.

Un long vagabondage

« Parfois il est difficile de trouver le bon lieu. Mais ça pourrait être ici, non ? » Avec ces mots débute Inventions qui pourtant n’est qu’un long vagabondage, un mouvement perpétuel. Les danseurs multiplient les courses bras en croix, les girations, se percutent, s’étreignent ou s’empoignent. Les musiciens et chanteurs naviguent sur des chariots de fortune. De lourdes pierres pendues aux cintres oscillent à cour et à jardin. Des rondins de bois s’effritent sous les coups de haches. Les mélodies de Bach explosent dans un fracas. Et les chevaux de lumière chers à Nike Cave, comme il est dit sur scène, se sont échappés des près. Dans Inventions, musiciens comme danseurs maîtrisent sans conteste leur art. Cependant, la pièce peine à convaincre entièrement. La chorégraphie ne parvient pas à trouver une aussi pleine complicité avec l’œuvre de Bach que celles déployées par Anne Teresa de Keersmaeker, qui a beaucoup fréquenté le compositeur. Et si textes, gestes, voix et vidéo s’entrelacent avec fluidité, leur réunion n’apporte pas à l’œuvre la puissance escomptée.

Delphine Baffour