À la Collection Lambert, huit ensembles déploient du matin au soir une programmation musicale et scénique éclectique.

Les ensembles sélectionnés par la FEVIS (fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés) ont en commun de penser la musique dans un cadre chaque fois recréé. L’ensemble Virêvolte s’est ainsi fait une place à part entre musique et théâtre : celui-ci sert celle-là dans Philtre d’amour, « drame lyrique en un entracte » porté, de Lully et Mozart aux Rita Mitsouko et à Queen, par la voix d’Aurore Bucher et le violoncelle de Jérémie Arcache dans une mise en scène de Vladislav Galard et Bogdan Hatisi. En suivant à l’écran deux aventures de Charlie Chaplin (Charlot s’évade et Charlot policeman), l’ensemble Les Voix animées convoque lui aussi tout un répertoire – Bach, Verdi ou Scott Joplin.

Pouvoir d’évocation

Le rapport à l’image s’inverse avec Le Fabulatographe de la compagnie Les Monts du Reuil, où les projections vidéo de Louison Costes viennent se mêler aux musiciens sur fond de Fables de La Fontaine et de pièces de Bach, Rameau ou Rebel. Les autres spectacles s’appuient sur le pouvoir d’évocation de la musique : le Quatuor (de clarinettes) Anches Hantées, avec le compositeur Richard Dubugnon, revisite Beethoven et Fanny Mendelssohn au regard de leur correspondance respective ; l’ensemble vocal De Caelis s’associe aux « chanteurs d’oiseaux » Jean Boucault et Johnny Rasse, Akadêmia accorde Monteverdi à la poésie de Jean-Pierre Siméon, l’ensemble Variances du compositeur Thierry Pécou célèbre le dieu égyptien Rê et la violoniste Emmanuelle Dauvin (ensemble Ausonia) ressuscite une pratique du xviiie siècle en s’accompagnant au pédalier d’orgue.

Jean-Guillaume Lebrun