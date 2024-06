« L’humeur du jaune d’oeuf à midi » avec Dimoné

Dans son spectacle L’humeur du jaune d’oeuf à midi, Dimoné porte à la scène et en chansons l’absurdité du quotidien.

Depuis 1999, Dimoné développe au fil de cinq albums et deux Extended Play un univers nourri de la chanson anarchiste et du rock indépendant, dans un parcours également jalonné par la participation à une tournée de reprises de Boby Lapointe. Avec L’humeur du jaune d’œuf à midi, dont le titre reprend une phrase que l’auteur-compositeur-interprète s’était dite il y a plus de vingt ans, il se glisse dans la peau d’un homme au mitan de sa vie, qui laisse affleurer les paroles, les expressions et les émotions sédimentées au fil du temps, en une sorte de renvoi involontaire. Dans ce pas de côté par rapport au fonctionnement économique et social où l’on est ordinairement assigné, le spectacle s’appuie sur les mots, pour faire émerger au fil des associations poétiques fortuites des refrains où la musique accompagne, sans le recouvrir, le dénuement un peu fruste de la déclamation. La chanson prend ainsi corps dans la présence théâtralisée d’un solo qui met le texte au centre.

Gilles Charlassier