L’Hiver Rude de Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet : un condensé de cirque explosif

Le duo formé par Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet, accompagnées de leurs « articiennes », est un condensé de cirque explosif porté par deux personnalités étonnantes.

Elles se sont rencontrées à l’école de cirque de Lyon, et sont passées respectivement par le CNAC et le Lido. Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet ont réuni leurs talents et leur rage de dire dans un condensé de cirque des plus singuliers. En 57 minutes, le défilé des numéros, précisément chronométrés, vont articuler une parole sur le cirque, sur son histoire, à une autre, beaucoup plus politique, sur les violences faites aux femmes. Il fallait toute leur folie et leur talent pour oser de tels rapprochements, qui apparaissent par glissements, sans jamais forcer, dans des suspensions oscillant entre rire jaune et humour noir. Par une science du découpage, de la déconstruction et de la juxtaposition, on accède peu à peu à la cohérence du spectacle, pas si foutraque que ça.

Entre engagement et hommage

Très complet, le spectacle n’oublie rien des attendus du cirque : ses animaux (du cheval au chat), ses figures incontournables, ici mises au féminin (de Madame Loyale à la garçonne de piste), ses artistes (trapéziste, acrobate, musiciennes, clown…), ses changements de costumes. Des pancartes faites main jalonnent le spectacle comme autant de points de repère qui permettent au spectateur de reconstituer ce puzzle dadaïste. Passant du rire aux larmes, L’Hiver Rude nous rappelle la dureté de l’humanité, celle du cirque également, et combine les deux dans un format riche, émouvant et éprouvant.

Nathalie Yokel