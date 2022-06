Bananas (and kings) de Julie Timmerman

Second volet du diptyque conçu par Julie Timmerman et les siens autour de la démocratie, Bananas (and kings) retrace l’histoire phénoménale de la United Fruit Company en Amérique centrale. Une fresque palpitante, remarquablement orchestrée, qui interroge le naufrage du politique assujetti aux diktats du profit.

En exposant le parcours du neveu de Freud Edward Bernays (1891-1995), pionnier des techniques de manipulation de masse, Un Démocrate (2016), premier volet du diptyque consacré à la démocratie, illustrait une assertion de Noam Chomsky : « La propagande est à la démocratie ce que la violence est aux régimes totalitaires. » C’est ce même Edward Bernays qui a justifié le coup d’état au Guatemala en 1954 contre le président réformiste Jacobo Arbenz, dont le projet politique entravait les intérêts de la United Fruit Company. Le second volet du diptyque resserre la focale sur ce coup d’état, et retrace l’histoire de la première multinationale de l’industrie agroalimentaire. Fondée en 1899, devenue en 1989 la Chiquita Brands International, la United Fruit Company s’est approprié les ressources, les infrastructures et les terres d’Amérique centrale, asservissant les peuples autochtones, empoisonnant les sols et les hommes. Ce qui convainc dans ce théâtre minutieusement documenté, c’est qu’il ne ressemble en rien à une leçon d’histoire ou une conférence illustrée. Il est au contraire orchestré comme une fiction captivante qui traverse le temps et les continents au fil d’épisodes marquants, finement révélateurs et joyeusement incarnés, malgré la violence glaçante des faits qui ne manque pas de surgir.

Jubilation et efficacité de l’écriture

Cette jubilation de l’écriture, qui s’appuie magnifiquement sur les effets artisanaux du théâtre et sur les pouvoirs du jeu, instille de la force et du souffle dans cette vaste et cruelle épopée. Les politiques ici deviennent des clowns grotesques et monstrueux, une indienne maya devient fantôme tenace ouvrant vers un monde inconnu. Surtout, les personnages principaux, et notamment les deux dirigeants de la firme qui se sont succédés, demeurent ancrés dans leur humanité voire leurs fragilités. Quatre comédiens – Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin et Julie Timmerman – interprètent plus de quarante personnages. Le déroulé limpide, vif et rythmé évite le piège du didactisme, comme celui du commentaire. Les faits, rien que les faits, et le théâtre qui les transmet à sa manière singulière, humble et efficace. La démonstration est éclatante. « Rien ne se perd, tout se gagne », placardisons la mauvaise conscience, et la partie peut continuer. L’histoire amène-t-elle à désespérer du politique ? Mais non, dans notre France démocratique, votons, agissons !

Agnès Santi