Nathalie Grenat et Gérald Dumont traitent de notre rapport aux lieux que nous habitons dans Parkour II – La friche et l’architecte

Une émission qui examine les enjeux de la conversion d’une friche industrielle en habitations. Dans La friche et l’architecte, un animateur radio nous fait traverser des contrées méconnues.

Dans leur premier Parkour, Gérald Dumont et Nathalie Grenat suivaient Fathia B., une brigadière du Val-de-Marne. De nouveau au théâtre Transversal, et encore une fois dans le studio radiophonique de l’animateur Jean-Pierre Moulte, nous voici lancés cette fois dans les méandres du chantier de reconversion d’une friche industrielle. Entre impératifs écologiques, volonté politique et prise en compte du passé du lieu et de l’avenir des habitants et des riverains, l’aventure tourne parfois à l’impossible équation. Bienvenue dans le monde des projets urbanistiques qu’on a tôt fait de critiquer mais dont l’on connaît pourtant bien mal les contours.

Territoire de nos souvenirs et de nos projections imaginaires

Du théâtre documentaire, certainement, alimenté par la rencontre d’architectes et d’habitants. Mais La friche et l’architecte est aussi un seul en scène où l’on pénètre comme par effraction dans un studio d’émission radiophonique. Aux manettes, le truculent Jean-Pierre Moulte, incarné par Gérald Dumont, l’auteur du spectacle. Une pièce pour traiter de notre rapport aux lieux que nous habitons, et aux espaces que nous traversons, à notre environnement en somme, qui n’est pas que de pierre et de béton mais qui est est aussi territoire de nos souvenirs et de nos projections imaginaires.

Eric Demey