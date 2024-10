Seul sur scène, dans un rapport de grande proximité et complicité avec les publics, Emmanuel Vérité endosse de nouveau les habits de Charles Courtois-Pasteur, dit Charlie. C’est L’Evangile selon Bill, troisième volet d’un cycle de monologues conçu avec le metteur en scène Benoît Lambert. Une balade facétieuse, drôlement sensible, sur les chemins digressifs d’un théâtre qui célèbre la relation.

Il y a d’abord une présence : franche, souple, vaguement décontractée. Une voix, un ton, un regard riant, parfois ému, parfois tendre. Un demi-sourire qui frise, au-dessous d’une moustache. Il y a une façon très concrète, très engagée, de s’adresser à l’autre. À celles et ceux qui lui font face, qui le regardent et l’écoutent, venus passer un moment en sa compagnie. Il y a, surtout, une manière d’être au monde — en vie, en lien, en pensée — dans une forme d’intelligence avec ses semblables, de douce familiarité. Le tutoiement est immédiat. Il crée comme un soubresaut, une secousse qui nous entraîne, sans vraiment nous laisser le choix, sur les terres de son existence. Et on ne le regrette pas. Son nom est Charles Courtois-Pasteur. Mais on l’appelle Charlie. Il est né dans l’imaginaire commun du comédien Emmanuel Vérité et du metteur en scène Benoît Lambert en 2009. Il faisait, à l’époque, ses premières confidences dans Meeting Charlie. Trois ans plus tard, il rendait hommage au grand écrivain russe dans Tout Dostoïevski. Aujourd’hui, il revient pour son troisième spectacle-contribution, intitulé L’Evangile selon Bill, qu’il crée dans la petite salle du Théâtre Le Verso, à Saint-Etienne.

L’art de l’incise et de la digression

Il nous parle de tout et de rien, d’anecdotes issues de son passé comme de faits débusqués dans les zones d’ombre de notre histoire collective. Ces souvenirs le ramènent à Bill, son ami de toujours, alter ego parti quelque part, sans dire où, cacher sa colère et noyer sa tristesse. L’Evangile selon Bill est une cérémonie décalée en son honneur. Une célébration joyeuse de l’amitié qui se nourrit d’autodérision, par instants de mélancolie. Charlie allume des bougies. Il joue de l’harmonica. Fume un cigarillo. Chante Nature Boy d’Eden Ahbez. Il compulse devant nous un livre d’écrits et de collages laissé par ce compagnon disparu. Bill y parle quelquefois de la vie de Jésus, jamais de religion. D’Œdipe au super-héros Hulk, de la passion d’Yves Klein pour le judo à la présence magnétique de Charles Bronson dans Il était une fois dans l’Ouest, ces suites d’incises et de digressions conjuguent cultures savante et populaire. Passeur exemplaire d’une matière faussement quotidienne, Emmanuel Vérité dit vouloir nous apporter du rêve, du réconfort, de la poésie… Il sculpte cette profondeur humaine en virtuose.

Manuel Piolat Soleymat