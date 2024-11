Igor Mendjisky adapte la Trilogie new-yorkaise de Paul Auster avec un redoutable talent et réunit une troupe de brillants comédiens au service d’un polar métaphysique fascinant, drôle et touchant.

Depuis L’Iliade, on sait bien que les dieux appellent Xanthe ce que les hommes nomment Scamandre ; depuis les débats entre Cratyle et Hermogène, on se méfie des relations entre les mots et les choses. Si on ajoute à cette préoccupation aussi noble que l’antique celle de la nature des rapports entre l’auteur, le narrateur et ses personnages, qu’on saupoudre le tout de dérision et d’humour et que l’on joue allègrement des artifices d’un théâtre aussi riche en expédients que le divin Ulysse, on obtient le savoureux résultat concocté par Igor Mendjisky. Adaptant les trois histoires écrites par Paul Auster dans les années 80 et réunies dans Trilogie new-yorkaise, le metteur en scène construit des ponts entre Cité de verre, les Revenants et La Chambre dérobée. Les comédiens changent de rôles ou les interprètent à plusieurs ; les trois parties du spectacle s’organisent comme un labyrinthe où les clins d’œil servent d’indices et où les portes sont systématiquement ouvertes et fermées ; le spectateur se perd avec délice, se consolant en constatant que les personnages paraissent aussi secoués que lui dans cette odyssée new-yorkaise en pleine tempête narratologique.

Babel heureuse

Thibault Perrenoud, Lahcen Razzougui, Rafaela Jirkovsky, Pascal Greggory, Gabriel Dufay, Ophélia Kolb, Igor Mendjisky et Félicien Juttner sont les interprètes virevoltants de cette pièce tout en chausse-trappes, où décors et costumes, à l’instar du texte, joue sur les apparitions et les coïncidences. L’ensemble crée une œuvre qui unifie les trois romans qui l’inspirent en un spectacle kaléidoscope : le théâtre devient le lieu de résolution de tous les paradoxes existentiels, philosophiques et littéraires. Tour de force peu commun : la complexité des situations et des interrogations est résolue comme par magie grâce à une interprétation et une mise en scène d’une fluidité sidérante. On s’amuse autant qu’on médite et l’on prend un plaisir infini à comprendre à peine avant les personnages le sens des événements qu’ils traversent. Tel est le principe des meilleurs thrillers, et Igor Mendjisky prouve ici sa grande maîtrise des techniques du récit. Pour plagier Roland Barthes, on dira qu’on accède ici à la jouissance par la cohabitation des histoires et des manières de les dire : le théâtre de plaisir, c’est Babel heureuse.

Catherine Robert