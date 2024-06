Dans Lettres à Anne, mis en scène par Alice Faure, Samuel Churin et Céline Roux incarnent François Mitterrand et Anne Pingeot avec justesse et délicatesse et retranscrivent l’universalité de leur amour. Un spectacle d’une grande subtilité dont on sort profondément émus.

En 1962, François Mitterrand, alors âgé de 46 ans, rencontre à Hossegor, chez ses parents, une jeune fille de dix-neuf ans, Anne Pingeot. S’ensuit une histoire d’amour secrète et passionnée durant laquelle il lui écrira, jusqu’à la veille de sa mort, plus de 1000 lettres. L’adaptation théâtrale des Lettres de Céline Roux et Alice Faure met en lumière le lien si particulier qui unit les deux amants et raconte Anne Pingeot à travers les mots de celui qui l’a tant aimée. Céline Roux refuse de la limiter à une simple figure de renoncement et choisit, au contraire, d’embrasser tous les aspects de cette femme complexe et inspirante. Le texte initial est conservé, sans ajout ni altération, au prix d’une sélection drastique qui retrace les grandes étapes de leur amour. La mise en scène subtile est portée par la musique de Niki Demiller et le travail de lumière qui permettent de dépasser les mots et d’accéder à ce qui est tu.

Une tragédie universelle

C’est là l’une des grandes réussites de ce spectacle : transcender le texte pour raconter ce que l’amour a d’insaisissable et d’inéluctable, loin des idées convenues et des jugements hâtifs. Et les deux acteurs nous livrent une performance d’une grande justesse qui met en exergue les joies, les peines, les regrets des protagonistes. On est parfois saisis par l’expression du visage d’Anne Pingeot qui écoute François Mitterrand. Sans dire un mot, Céline Roux parvient à retranscrire toute la complexité, la difficulté de sa situation mais également l’inéluctabilité de leur amour. Finalement, au-delà de l’histoire de François Mitterrand et d’Anne Pingeot, le spectacle fait écho à « tous ceux qui se sont aimés, croisés, ratés, trouvés et retrouvés dans un amour intense et absolu ». Le spectateur voit la peine et les sacrifices d’Anne, s’interroge, mais comprend que s’est joué, dans cette histoire, quelque chose de grand. C’est l’amour impossible mais absolu, tragédie universelle, qui est raconté ici. Et les derniers mots de François Mitterrand – magnifiquement interprété par Samuel Churin – témoignent de cet absolu. « Tu as été ma chance de vie », dit-il à Anne, au crépuscule de sa vie. On en sort profondément émus.

Hanna Abitbol