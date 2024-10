Le Musée d’Orsay consacre à la peintre norvégienne Harriet Backer sa première exposition en France. Une découverte qui se double de celle de la musique de sa sœur, la compositrice Agathe Backer-Grøndahl.

La peinture norvégienne est surtout connue en France à travers l’œuvre magistrale d’Edvard Munch. Deux ans après la passionnante exposition consacrée à l’auteur du Cri, le Musée d’Orsay met à l’honneur une artiste bien moins célèbre, au moins hors des frontières norvégiennes. Dans ses scènes d’intérieur comme dans ses paysages de campagne, la lumière, diffuse ou rasante, est aussi présente que l’ombre chez Munch. La musique y a sa place aussi : son attention aux détails, aux formes, au mouvement crée tout un monde sonore. Dans cette peinture sensible, on entend le vent, le bruissement des feuilles, le murmure des activités domestiques.

La musique au détour des tableaux

On y voit aussi, au détour de plus d’un tableau, la présence d’un piano. Elle-même en jouait, mais sa sœur Agathe Backer-Grøndahl fut une virtuose, interprète célébrée de la musique d’Edvard Grieg – et notamment ce fameux Concerto en la mineur qui, comme le Cri de Munch pour la peinture, fait de l’ombre à toute la musique norvégienne. La soprano Lydia Hoen-Tjore, le baryton Magnus Ingemund Kjelstad et le pianiste Christian Grøvlen révèlent quelques pages de cette compositrice importante, qui a surtout écrit pour la voix et le piano, avec en regard les rares Mélodies op. 33 de Grieg et la très célèbre « Chanson de Solveig » tirée de la musique de scène pour le Peer Gynt d’Ibsen (26 novembre). Le 23 novembre, deux chœurs universitaires norvégiens donneront dans la nef les Chansons pour chœur op. 67 d’Agathe Backer-Grøndahl (accès libre avec le billet du musée).

Jean-Guillaume Lebrun