Lucie Berelowitsch donne corps à un rêve artistique en brassant les styles, les influences et les langues dans sa mise en scène de la dernière pièce de Luigi Pirandello. Avec les comédiennes-chanteuses ukrainiennes des Dakh Daughters.

Une amitié au long cours unit la directrice du Préau et le collectif des Dakh Daughters. Une amitié qui a permis aux comédiennes-chanteuses ukrainiennes, après l’invasion de leur pays par la Russie, de se réfugier à Vire avec leurs familles pour échapper à la guerre et continuer à pratiquer leur art. Cet exil correspond, d’une certaine façon, à la situation à laquelle font face les êtres composant la troupe d’acteurs imaginée par Luigi Pirandello dans Les Géants de la montagne (dernière œuvre du dramaturge, restée inachevée). Ces personnages, après avoir traversé le monde pour jouer une pièce dans un théâtre ayant fermé ses portes, se retrouvent sur une île, dans une villa, hébergés par une communauté de marginaux qui font de la musique, donnent corps à leurs rêves et aux sollicitations de leur inconscient.

Une fable sur le pouvoir de l’art

« Les Géants de la montagne porte la question de la prise de parole des artistes, du pouvoir de la poésie et du théâtre dans un monde qui laisse de moins en moins de place à l’art » fait remarquer Lucie Berelowitsch. Chansons et musiques live, multilinguisme et mélange de codes de jeu, ce spectacle construit comme une partition brasse les styles et les influences pour interroger notre relation à l’autre, à l’étranger, à l’hospitalité. Entre résonnances universelles et échos du particulier, la fable de Pirandello offre un miroir saisissant à la réalité que vivent les comédiennes-chanteuses de Dakh Daughters depuis qu’elles ont dû quitter leur pays.