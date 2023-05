Les Nuits du Château de la Moutte, de beaux moments de musique de chambre autour de Daniel Lozakovitch, Alexandre Kantorow, Renaud Capuçon

Depuis 2012, un festival fait renaître chaque été la vie artistique intense de la villégiature de l’Académicien et homme d’État Émile Ollivier.

La programmation promet de beaux moments de musique de chambre avec Daniel Lozakovitch et Alexandre Kantorow (sonates de Brahms, Franck et Schumann, le 3 août) ou une pléiade de jeunes musiciens autour de Renaud Capuçon (pour Les Quatre Saisons de Vivaldi, le 9). Les soirées lyriques seront tout aussi intenses avec un florilège d’airs d’opéra par Adèle Charvet, Marina Monzó et Alexandre Duhamel (le 1er août), ou une apologie du bel canto avec Juan Diego Flórez et Nadine Sierra (le 9). Musique de chambre et chant seront réunis avec le Quatuor Voce, le pianiste Adam Laloum et la soprano Jodie Devos autour de Debussy et Ravel (le 5). Le 7 août, Bertrand Chamayou donnera le traditionnel concert sur la plage des Canebiers et, le 31 juillet, un partenariat avec la Villa Noailles de Hyères permettra d’y entendre la cantate Le Collectioneur d’échos de Nicolas Nabokov, près d’un siècle après sa création en ce lieu même.

Jean-Guillaume Lebrun