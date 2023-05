Les Rencontres d’été du Méta

Pour le quatrième temps fort de sa saison, le Méta – Centre dramatique national de Poitiers Nouvelle-Aquitaine ouvre ses Rencontres d’été au Château de Chiré.

Arrivée à la direction du Méta en janvier 2021, Pascale Daniel-Lacombe a pensé la programmation du CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine en quatre temps forts déclinés selon les saisons. Ancrant son projet pour le Méta sur l’ensemble des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine (le CDN de Poitiers ne dispose pas de sa propre salle), c’est au Château de Chiré que les Rencontres d’été se dérouleront, du 8 au 10 juin, à travers un programme mettant à l’honneur les écritures vivantes : un spectacle conçu d’après Hamlet, des lectures de textes contemporains, un projet nomade pluridisciplinaire du Collectif Eskandar.

Une mise en avant des écritures contemporaines

Ainsi, les 8 et 9 juin à 21h, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano présenteront Un Hamlet de moins, premier volet d’un diptyque sur des figures de la tragédie shakespearienne se proposant « d’éprouver les nouveaux visages de l’obscénité du pouvoir ». Quant au comité de lecture du Méta, il organisera (le 9 juin à 19h, le 10 juin à 17h) des lectures publiques de textes sélectionnés tout au long de l’année. Enfin, le 10 juin à 19h, les artistes du Collectif Eskandar rendront compte d’une semaine de résidence passée sur les territoires avec Conjuration, « une fiction en plusieurs fragments, poèmes, morceaux, chansons… » témoignant de la façon dont les femmes et hommes qu’ils auront rencontrés vivent, rêvent, inventent l’avenir…

Manuel Piolat Soleymat