C’est le 22 juin que s’ouvrira le Festival d’été de Châteauvallon. Au programme jusqu’au 26 juillet : du théâtre, de la danse et un ballet équestre de Bartabas.

Le directeur de Château-Liberté – Scène nationale, Charles Berling, présente le Festival de Châteauvallon comme un événement « créateur de joies et d’émotions ». Cet événement se déroulera cette année du 22 juin au 26 juillet. Après des propositions de Marco Goecke (The Big Crying et Bedtime Story), d’Alain Fromager et Daniel Laloux (Héros-Limite), de Sophie Cattani et Antoine Oppenheim (Le Musée des contradictions), d’Antoine Le Menestrel (Lignes de vie), de Kader Attou (Prélude), de Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro (On achève bien les chevaux), il accueillera le Mozart Requiem mis en scène et chorégraphié par Bartabas.

À la croisée de l’art équestre, de la danse et de la musique

À la croisée de l’art équestre, de la danse et de la musique, Mozart Requiem « est plus qu’un spectacle, déclare l’écrivaine Sophie Nauleau. C’est un cérémonial, l’offrande d’une communion d’âme à âme : solistes et chœur, orchestre et public, mais surtout palefrois et écuyères. » Interprétée par les écuyères et les chevaux de l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles, ainsi que par l’orchestre et le chœur de l’Opéra de Toulon, cette création (programmée du 19 au 26 juillet à 22h) signe les débuts d’une collaboration entre la Scène nationale Château-Liberté et l’institution lyrique varoise, qui présentera certaines de ses productions à Châteauvallon pendant la durée des travaux de réhabilitation de ses bâtiments.

Manuel Piolat Soleymat